Mesa de pista

Bia Doria Imagem: Reprodução

- O Happy Afternoon que a escultora Bia Doria vai promover dia 10 de abril, às 17 horas, será em seu atelier-galeria paulista. Como atração extra, Bia oferece uma degustação de sorvetes da consagrada Galeteria São Lourenço.

- Claudio e Rosy Verdi chegam de Londres na semana do dia 20 para comparecerem ao aniversário de Elsinho Mouco e festejarem também o de sua filha Viviane Fleury.

- A Vogue informa que Paulo Borges vai ganhar um documentário sobre sua vida profissional e pessoal. Com três episódios de uma hora cada, "Paulo Borges - Muito Além da Moda" será exibido pelo Canal E! em 2025 mostrando a trajetória do idealizador do São Paulo Fashion Week.

- Amilcare Dallevo e sua mulher Daniela seguem para Las Vegas, onde participam da tradicional feira de televisão, mas logo retornam para a primeira comunhão da filha Alice na Igreja Bom Pastor, em Alphaville.

- Marinho Romancini e sua mulher Ana, mais os filhos, estão de mudança para Orlando, na Flórida. Pretendem fazer uma experiência de 1 ano residindo fora do Brasil.