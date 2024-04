Tiago Barbosa anuncia temporada de shows cantando Milton Nascimento

Tiago Barbosa, ator e cantor carioca, conhecido por suas performances em grandes musicais no Brasil e na Espanha, continua a brilhar nos palcos em 2024, agora focado em projetos fonográficos, e seus primeiros projetos acontecem já neste mês de abril, com dois shows. No dia 04, durante uma passagem pela Espanha, ele foi convidado a abrir o Festival de Teatro Musical com o show "Melodías de La Gran Vía". Neste evento anual, sob a batuta do maestro e diretor musical Borja Arias, Tiago estará acompanhado pela Orquestra de Extremadura, e ao lado das atrizes e cantoras Noemí Gallego e María Arévalo.

Tiago Barbosa Imagem: Adasat Barroso/Divulgação

Já de volta ao Brasil, no dia 07, o artista realiza uma apresentação especial no novo Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano. Este teatro, que reabre suas portas após uma revitalização completa, promete uma programação cultural refinada, com shows e peças. Em seu show, Tiago revisitará o repertório de Milton Nascimento, a quem deu vida no musical "Clube da Esquina - Nada Será Como Antes", em 2022, apresentando clássicos inesquecíveis e com arranjos inéditos, acompanhado pela Orquestra Sinfônica da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. O show será gratuito, com retirada de convites antecipada no local, e marcará o início de uma série de outras apresentações que serão anunciadas em breve, reverenciando a obra de Bituca.