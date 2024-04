Médicos Sem Fronteiras lança campanha com Os Paralamas do Sucesso

A organização médico-humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) lança no próximo dia 6 de abril a campanha publicitária Ame Sem Limites, Cuide Sem Fronteiras com a música Cuide Bem do Seu Amor, dos Paralamas do Sucesso. A trilha sonora do filme faz parte de uma parceria inédita entre a organização e uma das maiores bandas brasileiras de rock, formada por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone. Essa é primeira vez que um hit nacional faz parte de uma campanha de MSF, que já veiculou outros filmes bastante reconhecidos pelo público com as canções Everybody Hurts (Hold on), da banda norte-americana R.E.M, e Fix You, dos britânicos do Coldplay. A campanha será exibida pela primeira vez durante o show dos Paralamas no dia 6 de abril, em São Paulo.

Para Barone, baterista da banda, é muito emocionante ter uma das músicas dos Paralamas na campanha da organização. "Médicos Sem Fronteiras é uma instituição reconhecida, e ouvir uma música brasileira - a nossa música - no filme, é de arrepiar. Saber que Cuide Bem do Seu Amor vai servir para essa causa tão bacana, tão nobre, faz a gente se sentir muito privilegiado", explica. "Acredito que a canção será ressignificada a partir dessa parceria. Tenho certeza de que a ação vai inspirar muitas pessoas a doar, a participar e a ter esse espírito humanitário tão importante, né!?", completa ele.