Mesa de pista

- A cinebiografia de Silvio Santos chega aos cinemas brasileiros no dia 5 de setembro. O longa-metragem conta os bastidores de um dos momentos mais angustiantes da vida do apresentador, o sequestro de sua filha.

- 18 anos depois da estreia da premiada "Um Circo de Rins e Fígados", Marco Nanini volta a trabalhar com Gerald Thomas que assina o texto, direção e concepção visual do novo espetáculo. A peça entra em cartaz nesta quinta (04) no Teatro Primo, no Jockey.

- Muito bem humorado o convite de Elsinho Mouco para a comemoração dos seus "sessenta e poucos anos", como vem inscrito no convite. Um dos mais festejados por especialistas em marketing político no Brasil, Elsinho marcou a festa para o dia 21 de abril.