"Cantando Na Chuva" ganha nova produção em 2024

O público poderá assistir novamente a montagem do clássico "Cantando na Chuva", agora em nova versão 2024. Com temporada no Teatro Sérgio Cardoso, a peça traz ao palco os ares nostálgicos da Hollywood do final dos anos 1920, época de efervescência da sétima arte, quando os filmes mudos foram dando espaço ao cinema falado. Visto por milhões de pessoas em todo o mundo e aclamado por público e crítica, o filme é um clássico que une gerações tanto por sua história divertida e inteligente quanto por seus números excepcionais de dança e sapateado.

Elenco "Cantando Na Chuva" Imagem: João Caldas Fo./Divulgação

Por esta razão, os produtores da nova montagem tiveram um cuidado mais que especial para que a magia do cinema ficasse ainda mais encantadora quando transposta para os palcos. No elenco estão Rodrigo Garcia no papel de Don Lockwood, eternizado no cinema por Gene Kelly; Gigi Debei como Kathy Selden, papel que foi defendido por Debbie Reynolds; Mateus Ribeiro como Cosmo Brown, personagem interpretado por Donald O'Connor; e Fefe Muniz como Lina Lamont, interpretada por Jean Hagen.