Trinca Bar & Vermuteria convida o chef Pablo Inca com menu especial

Pioneiro no ramo das vermuterias, o Trinca Bar & Vermuteria, do casal Alexandre Bussab e Tabata Magarão, oferecerá uma noite inesquecível aos amigos e clientes na próxima quarta-feira (03) , a partir das 19h. O evento contará com a presença do chef Pablo Inca, do restaurante Cora. Com menu especial para a ocasião, o chef, ganhador do prêmio 'Comer&Beber' 2023/2024 (Veja SP), fundirá os sabores de suas receitas clássicas e exclusivas às nuances únicas dos vermutes da casa, já famosos não só pelo gosto e aroma, como também por saírem das torneiras, que ficam na parede da casa. O bar fica no número 96 da Rua Costa Carvalho, em Pinheiros, com ambiente aconchegante, iluminação baixa e balcão atrativo.

Pablo Inca Imagem: Nani Rodrigues/Divulgação