Receita Ovo de Páscoa de Cocada Quebra Queixo

MODO DE PREPARO

Derreter o chocolate ao leite a 45° no microondas, depois fazer a temperagem (baixar para 29°). Colocar 110g de chocolate em cada forma de 500g e levar à geladeira para cristalizar. Após a cristalização, colocar 200g de recheio de quebra queixo, espalhar sobre a casca e selar com chocolate (50g). Feito isso, bater as cascas já recheadas para deixar rústicas.

RECHEIO COCADA QUEBRA-QUEIXO:

Em uma panela, coloque o açúcar para caramelizar e, em seguida, adicione a água e misture até dissolver completamente o açúcar.

Acrescente o coco queimado à mistura e mexa bem. Em seguida, adicione o doce de leite.

Por fim, coloque o creme de leite e o leite condensado. Mexa até obter uma mistura cremosa e homogênea.