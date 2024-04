Fundadores da Conquer lançam livro com dicas para ver sua carreira decolar

Josef Rubin e Hendel Favarin, empreendedores premiados e cofundadores da Conquer Business School, uma instituição de ensino que já alcançou 5 milhões de alunos, anunciam o lançamento de seu aguardado livro: Ou Vai Ou Voa. Esta obra promete desvendar "como pensam e agem os melhores profissionais do mundo - e como se tornar um deles", através de sete princípios fundamentais.

Imagem: Divulgação

Após conquistar reconhecimentos significativos, como o título de Empreendedor do Ano pela EY para Josef Rubin e a inclusão de Hendel Favarin na lista Forbes 30 under 30, os autores decidiram compartilhar suas experiências e aprendizados. O livro, lançamento especial de março da Buzz Editora traz uma visão única, forjada no convívio com alguns dos principais executivos e empreendedores do país, incluindo insights de Flávio Augusto, bilionário e um dos maiores empreendedores do Brasil.