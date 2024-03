Luxury Home Safira: a mansão Standard da Mapa Group

A mansão conta com ambientes integrados, decoração clean e luminosidade natural. O living integrado conta com lareira, pé direito duplo e mesa de jantar para 12 pessoas. Seguindo para a área gourmet, é possível desfrutar de um ambiente amplo com piscina com borda infinita, jardim vertical, parede d'água e tocheiro. Um dos destaques da casa é o home cinema com acesso para a piscina.

Luxury Home Safira Imagem: Divulgação

O pavimento superior possui 4 suítes, sendo 1 master com closet walk-in e banheira freestanding banho, com vista para a parede d'água. Já o pavimento inferior conta com uma garagem com 6 vagas, escritório reversível em suíte e dormitório de empregados com suíte.

