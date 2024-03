Top 10 acontecimentos com maior audiência na história

Imagem: Reprodução

5- Final da Copa do Mundo de 2018

A grande final da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, aconteceu entre França e Croácia no estádio Lujniki, em Moscou. O jogo que entregou a vitória à França foi acompanhado por 1,1 bilhão de espectadores.

4- Casamento do Príncipe Harry e Meghan Markle

Aproximadamente uma em cada quatro pessoas assistiu ao casamento de Harry e Meghan em 19 de maio de 2018. 1,9 bilhão de pessoas acompanharam o evento.

3- Festival de música Live Aid

O show do Live Aid, realizado simultaneamente no Estádio de Wembley em Londres e no Estádio John F. Kennedy na Filadélfia em 13 de julho de 1985, atraiu cerca de 2 bilhões de espectadores.