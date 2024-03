Fundo de Quintal celebra 48 anos de história em show especial

Além disso, o grupo continua a se destacar no mundo digital, com milhões de visualizações em seu canal do YouTube e uma base de fãs crescente no Spotify e na Deezer. No palco, Bira Presidente, Sereno, Ademir Batera, Marcio Alexandre e Junior Itaguaí prometem uma performance memorável, repleta de energia e paixão pela música.



Formado no Rio de Janeiro na década de 1970, o Fundo de Quintal surgiu das icônicas rodas de samba do bloco carnavalesco Cacique de Ramos e rapidamente se tornou uma das maiores referências do gênero, especialmente no pagode. Com uma generosidade musical incomparável, o grupo se estabeleceu como o berço de talentos como Jorge Aragão, Sombrinha, Almir Guineto, Arlindo Cruz e muitos outros, moldando o futuro do samba brasileiro.



O samba comemora!

SERVIÇO

Datas: 23 de março (sábado)

Horário: 22h

Horário de abertura: 20h

Local: Tokio Marine Hall

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antônio - São Paulo/SP

Ingressos: Eventim