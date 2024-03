Confira o lançamento do Planner emocional da escritora Renata Rode

"Todo Mundo Erra", de autoria de Renata Rode, chega ao mercado pela Editora Leader, no Selo Editorial Série Mulheres. O lançamento é o primeiro planner integrativo pós divórcio do Brasil, tanto que a irreverência e ousadia da obra lotou o coquetel de lançamento na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na última quinta.

Para Sergio Degang, Diretor de Comunicação do GRAACC, mais do que a ajuda financeira, que sempre é necessária, é preciso criar correntes do bem. "Como reflexo existe a divulgação do nome de uma instituição séria que cuida de muita gente e que sempre precisa de apoio, divulgação e ações como essa. Temos orgulho em fazer parte de algo tão nobre e grandioso, que vai ajudar as pessoas através da leitura".