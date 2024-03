Shopping Ibirapuera lança projeto para profissionais com deficiências

A partir do dia 16 de março, o Shopping Ibirapuera oferecerá um espaço para pessoas com deficiências: o projeto "Oportunidades Especiais". A ação consiste no atendimento e cadastramento de currículos de pessoas com necessidades especiais que buscam oportunidades no mercado profissional. O atendimento é gratuito e será realizado por monitores durante o horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22h, no Piso Moema. No espaço serão realizados cadastros somente de pessoas portadoras de deficiências.

Imagem: Divulgação

As vagas serão oferecidas para pessoas com formação em todos os níveis - Ensino Médio, Técnico e Superior, em diferentes áreas. Empresas como a Tim, Arcos Dorados, Sotrep, Fast Shop, UniredHealth Group, Worley e Grupo DPSP farão parte desta ação.

No local, será montado um stand adaptado para todos os tipos de deficiência, inclusive, atendimento realizado por intérpretes de libras.