Hello Kitty celebra 50 anos com exposição imersiva em São Paulo

A exposição "Hello Kitty - 50 Anos de Encanto e Magia" inicia sua temporada em São Paulo, no Shopping Vila Olímpia, a partir de 21 de março. O evento, fruto da colaboração entre a Multiverso Experience e a Sanrio, celebra cinco décadas da personagem.

Imagem: Divulgação

"A Hello Kitty é uma figura icônica que transcende gerações, e estamos cuidadosamente planejando cada detalhe para garantir que os visitantes se sintam totalmente imersos no mundo encantador da personagem. Nossa exposição contará com uma combinação envolvente de elementos físicos e digitais em ambientes lúdicos, proporcionando uma experiência memorável que estimulará a imaginação de cada visitante e criará lembranças duradouras para todos os envolvidos", declarou Mohamad Rabah, CEO da Multiverso Experience, com exclusividade para o Blog Amaury Jr.