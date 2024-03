Os novos investimentos de Nana Baffour no Brasil

A trajetória de Nana Baffour e a parceria com Malik Yoba:

Nascido em Gana, Nana também está à frente da Qintess, empresa multinacional do setor de tecnologia. No Brasil desde 2011, o CEO já captou mais de US$1,4 bilhões em investimentos, sendo que somente no Brasil, Baffour investiu R$250 milhões. Nesta nova etapa, está fazendo uma parceria com o ator de Hollywood, famoso pelo seu papel no filme "Jamaica Abaixo de Zero" e a série que o consagrou chamada NY Undercover que é investidor e está gravando projetos no Brasil.

"O Malik Yoba e eu temos uma visão compartilhada de que o empreendedorismo pode ser uma ferramenta poderosa para transformar o mundo em um lugar melhor. Quando nos conhecemos, logo nos primeiros minutos de conversa, percebemos que temos muito em comum, principalmente no que diz respeito em trazer empoderamento ao povo negro. O Brasil é importante para nós, pois temos muitos projetos e oportunidades de gerar valor para a sociedade." afirma o empresário.

Malik e Nana se encontraram e deram início a parceria por compartilharem uma visão sobre como ampliar o acesso do povo negro ao capital e conhecimento. Baffour promove isso por meio de suas empresas e marcas que possuem um forte viés ligado à ancestralidade, Yoba por sua vez, pretende retratar isso por meio da instituição Yoba Development em conjunto com projetos audiovisuais, a exemplo do documentário que está gravando com base nas suas viagens pelo mundo, a obra no estilo "behind the scenes" busca resgatar e ampliar a história do povo negro e apresentar os avanços que a comunidade ainda pode fazer na ocupação de espaços de poder, além disso o projeto também registrará sua presença em eventos, como também o contato com bairros de São Paulo e de Salvador, duas das principais cidades pelas quais ele passará.

"O Nana tem uma visão global e uma missão de transformar o mundo em um lugar melhor. Nós nos conhecemos em um evento sobre diversidade e inclusão, e desde então desenvolvemos uma amizade baseada em valores comuns. Poder gravar parte do documentário no Brasil é o resultado dessa parceria, que busca inspirar as pessoas a se envolverem com o desenvolvimento sustentável", afirma Malik.

Como parte das atividades do relançamento da marca e do roteiro cultural de Nana e Malik, o painel Cinema Summit, promovido em parceria com a Owner, em que os participantes irão falar sobre cinema, conexão cultural e negócios. O evento acontece no dia 14 em São Paulo. O painel irá contar com as exibições dos filme "Jamaica Abaixo de Zero" e da série "NY Undercover" que neste ano completam 30 anos de seu lançamento, e "Tração" seguido de uma rodada de perguntas e respostas com os convidados.