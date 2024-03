Novo curso conscientiza jovens sobre o desperdício de alimentos

A partir de 1º março, a Coordenação de Política para Juventude, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), e o Instituto Global Attitude, abrem as inscrições para o Projeto Rango Responsa, curso de formação para jovens multiplicadores contra o desperdício de alimentos e pelo desenvolvimento sustentável. As inscrições já estão abertas neste link.

Imagem: Reprodução

O Rango Responsa é voltado para jovens entre 15 e 29 anos, moradores da cidade de São Paulo, com conteúdo dirigido à sustentabilidade, alimentação saudável e mudanças climáticas. A primeira aula está marcada para o dia 18 de março. A formação será realizada ao longo de três meses com duas aulas semanais remotas. Para proporcionar experiências práticas complementares à aprendizagem online serão realizados três encontros presenciais. O projeto visa implantar mecanismos de conscientização a respeito do desperdício alimentar e questões de sustentabilidade, além de formar multiplicadores de conhecimento a respeito do impacto dos hábitos alimentares no clima e da necessidade de repensarmos os costumes.