Restaurante apresenta musicais da Broadway durante jantar

O restaurante Gran Vía, do Meliá Paulista, renovou a parceria com a Cia Broadway Brasi e, pela terceira edição, une gastronomia a uma experiência musical inspirada nos famosos bares de Nova York, com um repertório que mescla grandes sucessos internacionais como Mamma Mia, Fantasma da Ópera, Moulin Rouge - Amor em Vermelho e muitos outros.

Mamma Mia e Fantasma da Ópera Imagem: Reprodução

A cada noite, os clientes aproveitam um menu especial, assinado pelo chef executivo Acacio Santiago, enquanto assistem apresentações de músicas clássicas da Broadway na voz de 6 cantores diferentes. Para compor esse menu, o chef se inspirou em pontos turísticos da Big Apple. A primeira opção é o Times Square, que oferece uma versão de croissant recheado com salmão defumado. Brooklyn apresenta um hambúrguer artesanal de frango com cebola caramelizada, servido no pão australiano. Empire State e Wall Street também são títulos do cardápio. As noites nova-iorquinas acontecem até o dia 25 de maio.