Editora receberá mais de 1000 autoras durante Bienal do Livro em SP

Andréia Roma, CEO da Editora Leader, uniu sua paixão avassaladora por livros a luta por equidade no universo feminino e fundou o Selo Editorial Série Mulheres, uma expansão do projeto iniciado pela Editora Leader, abrangendo todos os gêneros literários, com o propósito nobre de reconhecer o valor da mulher e promover a ascensão do maior número possível de mulheres na literatura brasileira. O Rank Brasil também premiará em março Andréia Roma, por fundar a primeira ONG no Brasil para apoiar o registro do maior número de mulheres na literatura.

A CEO, uma figura proeminente no mundo editorial brasileiro, compartilha sua jornada marcante e os frutos de seu compromisso inabalável com a valorização da literatura feminina no Brasil. Como CEO da Editora Leader, Andreia não só lidera uma empresa, mas também se tornou uma voz poderosa na promoção da igualdade de gênero na literatura, e na criação de oportunidades para mulheres escritoras.

Ela conta que com 7, 8 anos, montava os próprios livros com recortes. E devorava os exemplares que ganhava de conhecidos, pois não tinha dinheiro para comprar. "Meu pai, um homem semi analfabeto, trazia um saquinho de bala para casa todo dia, e dividia para mim e minha irmã do meio. Eu aprendi muito com esse gesto, esse poder da conexão com as pessoas. Na sua simplicidade, ele me dizia: cuida bem do seu CPF, uma lição que trago pra vida, e que somente me abriu portas", diz Andréia.