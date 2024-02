Amaury Jr.

- A Associação dos Magistrados Brasileiros, através da Escola Nacional de Magistratura e em parceria com a Universidade Brasil, promoverá a cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre as instituições. A iniciativa tem o compromisso de promover o crescimento educacional, o desenvolvimento profissional e o aprimoramento contínuo de magistrados. O evento será realizado no dia 20 de fevereiro, às 16 horas, no auditório da AMB no shopping Liberty Mall.

- O aniversário de Carlinhos Salem promete ser um encontro de bons amigos que escreveram a história mais charmosas dos tempos do Club Gallery. Será dia 29 de fevereiro em sua casa em São Paulo.

- Será no Palácio Tangará o casamento de Anette, filha de José Xerfan Neto e Roberta Maiorana, com Luiz Afonso, filho de João Paulo da Costa Rodrigues e Elza Peixoto da Costa Rodrigues. Dia 2 de março, às 16 horas.

Isabel Fillardis Imagem: Reprodução

- Isabel Fillardis fará uma participação na novela Fuzuê. Interpretará a juíza que vai presidir o julgamento de Pascoal Garcia, vivido por Juliano Cazarré.

- Jânio Quadros Neto, que desde criança frequentava a casa de Milton e Lúcia Homsi em São Paulo, filho de Tutu Quadros, que é filha do nosso 22º Presidente da República e amigo do casal, agora atua na área do entretenimento. É ele quem deverá fazer a ponte entre o tenor italiano Andrea Bocelli, que quer se encontrar com o presidente Lula quando estiver no Brasil em maio. Em março, ele levou Chris Martin, vocalista do Coldplay, ao encontro do presidente. E em outubro, o petista recebeu o músico britânico Roger Waters. A informação é do colunista Waldner Lui em sua publicação digital.

- Daniela e Amilcare Dallevo foram assistir à final do Super Bowl e aproveitaram para dar um giro nas atrações de Las Vegas, incluindo os principais shows.

- Faz sucesso, para quem viaja, um dos vinhos brancos, parte do cardápio da classe executiva da Azul Linhas Aéreas: Pigmentum Gros Manseng. Para os aficionados que ainda não conhecem é bom anotar.