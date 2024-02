Amaury Jr.

Era o segundo semestre de 1988 quando as rádios começaram a tocar uma marcha carnavalesca com o nome "Pipi Popô", atribuída a uma banda que ninguém conhecia, a "Vestidos de Espaço". O que também ninguém sabia que, por trás dela, estava uma das maiores bandas do rock nacional dos anos 80: os Titãs.

Os Titãs Imagem: Reprodução

A brincadeira dos Titãs começou na gravação do disco "Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas", em setembro e outubro de 1987. Enquanto parte do grupo usava o estúdio principal, o "Nas Nuvens", outra parte ocupava o chamado estúdio B, cujo apelido é "Nas Neblinas". Foi neste local que começou o Projeto Brega, com a criação de marchas carnavalescas que nunca entrariam no repertório do grupo.

Imagem: Reprodução

Além dos Titãs, também participaram da brincadeira o engenheiro de gravação Vitor Farias, o produtor Liminha, Paula Toller, do Kid Abelha, e Jorge Mautner. Depois da aprovação da gravadora, foram lançadas duas músicas, a "Pipi Popô" e "A Marcha do Demo". Essa história foi contada pelo jornalista e pesquisador Fabricio Mazocco no programa Enigmas do Rock, do canal Rock 80 Brasil.