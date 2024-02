Amaury Jr.

Romero Britto ganhou um novo espaço para expor as suas obras. A Voar Aviation inaugurou o seu hangar no aeroporto de Congonhas com uma exposição do artista plástico Romero Britto. O local reúne 15 peças originais, entre pinturas e esculturas, que também estão à venda. Robson Britto, irmão do artista, foi o idealizador da exposição.

Imagem: Divulgação

A parceria começou em São Paulo e segure para Goiânia, Brasília e Rio de Janeiro. Nascido no Brasil e radicado em Miami, Romero Britto é um artista internacional que utiliza padrões vibrantes, ousados e coloridos para refletir sua visão otimista do mundo. Suas obras já foram expostas em galerias e museus de mais de 100 países.