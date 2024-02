Amaury Jr.

O Rei Leão, o maior espetáculo da Broadway, é sucesso absoluto desde sua estreia há 25 anos. A adaptação da animação do Walt Disney Studios tornou-se recorde de público (cem milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo mais de 850 mil aqui no Brasil). A produção nacional do espetáculo segue em temporada 2023-2024 nos palcos do Teatro Renault com performances únicas e figurinos deslumbrantes.

O Rei Leão Imagem: Divulgação T4F

A adaptação brasileira do musical da Broadway para a língua portuguesa foi originalmente concebida em 2012 por Gilberto Gil (músicas) em parceria com Rachel Ripani (texto e músicas). Na produção de 2023, a tradução do novo roteiro e revisão das músicas é de Bianca Tadini e Luciano Andrey. Dando vida aos personagens estão 51 atores, sendo 11 estrangeiros que contribuem para a introdução perfeita das 6 línguas africanas originárias (Swahili, Zulu, Xhosa, Sotho, Tswana, Congolês) nos diálogos e canções apresentados durante o show. O grupo de atores conta com Drayson Menezzes (Mufasa, pai de Simba), Thales Cesar (Simba), Nayara Venâncio (Nala) e muito mais. Os ingressos estão à venda online pela Tickets for Fun.