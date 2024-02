Amaury Jr.

Neste ano, a AAVVA Fashion completa 10 anos e, como parte das comemorações, a marca foi convidada para apadrinhar a sétima edição do evento "Fashion Factor" , a maior competição de moda do Oriente Médio. Esse ano, o tema será "futurismo" e acontece nos dias 9 e 10 de fevereiro em Dubai. A cerimônia contará com um desfile-destaque exclusivo da AAVVA marcando o fechamento do concurso, onde será lançada oficialmente a primeira parte da coleção primavera/verão. Chamada "Rebirth", a linha traz à tona o renascimento e o novo DNA da marca. O desfile contará com grandes modelos internacionais, como Victoria Bonya, Snejana Onopka e a estrela do reality "Dubai Blings" da Netflix Zeina Khoury.

Coleção "Rebirth" Imagem: Divulgação

Além disso, os sócios Vincenzo Visciglia e Ahmad Ammar farão parte do júri dos desfiles independentes, onde 20 designers de todo o mundo promoverão desfiles com suas peças. Ao final será escolhida apenas uma marca que levará o prêmio final. A AAVVA Fashion é criação do estilista e arquiteto brasileiro Vincenzo Visciglia em conjunto com o engenheiro libanes Ahmad Ammar, combinando origens árabes com raízes latino-americanas.