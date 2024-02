Amaury Jr.

Ana Beatriz Godoi, rainha de bateria da Rosas de Ouro, encerrou a primeira noite de desfiles do Carnaval de São Paulo. A escola homenageia os 70 anos do Ibirapuera e Ana se fantasiou de sabiá. O destaque foi um acessório no seu look, que a ajudou a se "transformar" em um pássaro na avenida.

Ana Beatriz Godoi Imagem: Divulgação