Amaury Jr.

Abaixo, trechos do Código de Produção de Hollywood nos anos 40:

1- Beijos de boca aberta não devem ser mostrados.

2- O fato de que o corpo nu ou semi-nu pode ser belo não torna moral seu uso em filmes.

3- A palavra "aborto" não será usada.

4- Danças com movimento dos seios e excessivos movimentos do corpo, enquanto os pés estão estacionários, violam a decência .

5- Amor impuro não deve ser exibido como atraente e belo.

6- Perversão sexual e qualquer insinuação são proibidas.

7- Adultério e sexo ilícito, às vezes necessários ao enredo, não serão tratados explicitamente.

8- A santidade do casamento será mantida.

9- Sedução e estupro podem ser apenas sugeridos, e somente quando essenciais à trama.

10- A simpatia da plateia não pode ser levada para o lado do crime, do errado, do mal ou do pecado.

11- Ministros de religião, ou pessoas passando como tal, não serão retratados como personagens cômicos ou vilões.

12- Vingança em tempos modernos não será justificada

13- O uso de bebida alcoólica nunca deverá ser excessivamente apresentado.

14- O uso das bandeiras nacionais será consistentemente respeitoso.



Notem que não há referência ao cigarro, até então charmoso e sem perigo para a saúde. Visto hoje, o código de 1940 é risível, se observarmos os roteiros atuais que abusam exatamente de todos os itens então condenados.

A propósito, não há filme contemporâneo em que não apareça alguém fumando. A necessidade de mostrar o mundo como ele é faz os roteiristas esnobaram olimpicamente esse detalhe. Hoje, esse código é algo tão absurdo que parece mentira, mas em 1940 era seguido à risca.