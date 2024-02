Amaury Jr.

Colunista do UOL

Viviane Araújo é a rainha de bateria da Salgueiro e, para desfilar no Carnaval, sempre aposta em estilos diferentes de cabelo. Laces, apliques e perucas humanas com comprimentos enormes sempre fazem parte do seu figurino.

Viviane Araújo e Luiz Crispim Imagem: Divulgação

O responsável pela transformação é Luiz Crispim, profissional especializado em laces e perucas. O salão Lully Hair transforma o cabelo humano em diversos tipos de apliques que são personalizados para cada ocasião. Luiz conta que os apliques de Viviane são pensados para todas as adversidades, inclusive na possibilidade de chuva na avenida. Se isso acontecer, os fios irão manter o balanço e volume.