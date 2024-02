Amaury Jr.

Colunista do UOL

A 8ª edição do Carnaval "Lá Vou Eu" terá shows de Gustavo Mioto, Inimigos da HP, Jeito Moleque, Melody, Péricles, Turma do Pagode, Bruninho e Davi, KVSH, Matheus e Kauan, BangalaFumenga, Casa Comigo e muito mais, além da atração internacional como Jonas Blue, em 5 dias de festa.

O evento acontece nos dias 09, 10, 11, 12 e 17 de fevereiro, na Expo Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Os ingressos para os 5 dias de diversão já estão disponíveis no site Ingresse. Confira a programação completa no Instagram oficial do evento (@lavoueu.sp).