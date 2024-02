Amaury Jr.

A música é uma arte atemporal e pode conectar-se com as emoções humanas. O especialista em felicidade e bem-estar, Rodrigo de Aquino, criou uma playlist com o nome "MPB - música positiva brasileira" e que associa os inúmeros estilos musicais do nosso país com letras que falam sobre sentimentos e comportamentos positivos como esperança, resiliência, alegria, amizade, etc. Nesta prática, a conexão as mensagens positivas de cada música ajudam a nutrir sentimentos de esperança, otimismo, conforto emocional e felicidade.

Um exemplo de como a música pode trazer sentimentos positivos é o cantor João Mar, que está, neste momento, em tratamento contra um Linfoma de Hodgkin, mas que, ainda sim, optou por não pausar sua carreira. A fim de ter mais ânimo para enfrentar essa etapa de sua vida, João optou por criar canções que lhe trouxessem sentimentos positivos. Estudos científicos comprovam que a música pode ser a responsável pela liberação de endorfinas, os conhecidos "hormônios da felicidade", resultando em uma melhoria significativa no estado de ânimo e bem-estar emocional.