Amaury Jr.

Os Croquettes do Dzi, o mais novo bloco carnavalesco da paulicéia desvairada, promete trazer o glamour e purpurina das festas dos anos 70 e 80, com um repertório que vai de Vassourinha a Alegria Alegria de Caetano, passando por Carmen Miranda, Elis Regina (lógico) e Frenéticas, misturando marchinhas, samba enredo, disco, funk, muita irreverência, plumas e paetês, performances e surpresas, assim como foi os DZI CROQUETTES, inusitado, arrebatador e principalmente, alegre, vibrante, uma verdadeira festa DIONISÍACA, ou DZINIANICA, como preferir.

Bloco Dzi Imagem: Divulgação

Criado em 2023, durante um café pós carnaval entre Ciro Barcelos (DZI) e Paulo Marcel (ventilador de Talentos), em que Ciro trouxe o desejo em ter um bloco que trouxesse o jeito Dzi de ser. Em 2021, em plena pandemia, os DZI CROQUETTES completaram 50 anos de formação, e porque não celebrar esses que foram a vanguarda, de onde surgiram as FRENÉTICAS, Astrubol, Secos e Molhados, entre tantas outras linguagens cênicas e intervenções artísticas? É lógico que merecem uma homenagem, para agradecer esse grupo a frente de tudo e de trazer aos tempos de hoje quem foi Leny Dale, essa figura por trás de Elis Regina e de tantos outros artistas tupiniquins...

Para não ficar apenas em uma homenagem passageira, nasce o bloco OS CROQUETTES DO DZI, que procura reunir todas as expressões artísticas de São Paulo em uma grande festa, no domingo pós carnaval, para lembrar que a festa não pode parar, o show tem que continuar.

E para conduzir essa brincadeira, Paulo Marcel montou a banda TÁ BOA SANTA, formada da seguinte forma: nos vocais, SAMIRA AUDI, ANDRÉ CHECHIA, ALLAN BLESS, na guitarra o maestro ANDRÉ PERINI, no baixo JUMA, no trombone Wil Bica (diretor musical), nos trompetes, Daniel Nascimento e Braga, na percussão Ed Encarnação, na bateria Gongom, com as madrinhas Aline Deluna (indicada ao Shell pelo papel de Josephine Baker) e a diva da noite paulistana SILVETTY MONTILLA, tudo isso com a direção artística e performance de Ciro Barcelos.

No seu cortejo, o bloco terá a presença já confirmada de Bayard Toneli e Cláudio Tóvar (fundadores do DZI CROQUETTES) e de MARIA ALCINA, cantando 3 músicas, sendo uma delas inédita e será lançada no dia 24 no grito de CARNAVAL DOS CROQUETTES DO DZI na Blue Space, ROMEU OU JULIETA, com a presença da diva, lógico.

Antes do cortejo, o Bloco fará duas festas: a primeira no dia 24 de janeiro, véspera de feriado, na Blue Space, a próxima, ainda será divulgada.

Serviço:

CORTEJO - DIA 18 DE FEVEREIRO, PRAÇA ELIS REGINA-BUTANTÃ, concentração 10h da manhã

GRITO DE CARNAVAL DOS CROQUETTES DO DZI

Local: Blue Space

Rua Brigadeiro Galvao 723 - Barra Funda.

Horario: 23h às 6h.

Ingressos: Sympla