Amaury Jr.

- Sexta feira, dia 9, começam os desfiles do New York Fashion Week. O evento vem sofrendo um desgaste por conta da ausência de nomes de peso, que preferem fazer suas apresentações off-calendário. Mesmo assim, a semana desperta sempre enorme interesse da imprensa.

- O bombom "Serenata de Amor", da Garoto, vai reaparecer no mercado. Agora a icônica guloseima vem recheada de castanhas de caju e tem seu lançamento marcado para maio. Os saudosistas estão de plantão.

Rodrigo e Luciana Garcia Imagem: Reprodução

- Vai se chamar "A Festa dos 100". Trata-se da noite que festejará os 50 anos do ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e os 50 da ex-primeira dama Luciana Martin Garcia. O evento está marcado na Casa Charlô, dia 24 de fevereiro, e os convidados devem presenteá-los com doações para a instituição Rancho de Luz, que atende crianças carentes. A informação é da colunista riopretense Cida Caran.

- Ivete Sangalo já anunciou em suas redes sociais a super turnê "A Festa", com 30 shows em estádios, começando no dia 1 de junho e terminando dia 30 de abril de 2025, no Rio de Janeiro. Os ingressos já estão à venda.

- O Brasil tem mais templos ou estabelecimentos religiosos que a soma das instituições de ensino e unidades de saúde. É o que mostra o levantamento do IBGE divulgado com base no censo de 2022.

- A Globo já decidiu que fará uma minissérie sobre a vida e obra de Carmem Miranda. A produção foi pensada com base na biografia escrita por Ruy Castro. Colocar no ar esta produção é uma empreitada que se arrasta desde 2006 e agora finalmente desengavetada.

- Céline Dion anunciou que lançará um documentário sobre a sua síndrome, a chamada síndrome da pessoa rígida, intitulado "I am Céline".Trata-se de um trabalho que visa informar as pessoas sobre essa doença rara e com características únicas.