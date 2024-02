Amaury Jr.

Colunista do UOL

Dando vida ao hacker Fiel, cúmplice das tramoias da vilã Preciosa (Marina Ruy Barbosa), em Fuzuê, Bruno de Mello comemora o grande momento profissional. Além do destaque na TV, em breve ele poderá ser visto nos cinemas, ao lado de Giovanna Antonelli na comédia romântica "Apaixonada", com estreia prevista para 7 de março.

Giovanna Antonelli e Bruno Mello Imagem: Reprodução/Vinicius Mochisuki

Bruno interpreta Thiago, que ele próprio descreve como um nerd carinhoso, respeitador e com princípios e valores atuais no que diz respeito ao machismo desconstruído. "Thiago é um aventureiro nato, instrutor de alpinismo. E quando sua história cruza com a da protagonista, acontece uma grande surpresa", revela.

Nascido em uma família de artistas, Bruno de Mello (que antes assinava Bruno Franklin, mas optou pela mudança por conta da numerologia) é formado em Artes Cênicas e trabalha profissionalmente há 19 anos. Sua estreia na TV foi em "Reis", da Record.