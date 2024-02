Amaury Jr.

Os mais de 25 anos de experiência em jornalismo, a especialização internacional em Psicologia Positiva, mas sobretudo a convicção da importância de se adotar a chamada educação positiva dirigiram os rumos de Fernanda Côrtes para o universo literário infantil. E, depois de "Estou triste, e agora?" e "Chico Beleza", a autora apresenta sua nova obra, "Estou com medo, e agora?" (Editorial Casa).



O livro é o segundo título da coleção que traduz as emoções negativas para uma linguagem mais agradável para as crianças, para que elas entendam e aceitem que todas as emoções importam. "E, no fim, para mostrar que o Amor, essa emoção maior, é que rege tudo", diz Fernanda.

Foi em 2020 que Fernanda decidiu pôr em prática seu sonho de desenvolver algo que tivesse sentido para as crianças. Mãe de um casal - hoje, adolescentes -, a escritora enxergou nos estudos da Psicologia Positiva uma forma de unir o "útil ao agradável", aliando a escrita a um aprendizado mais profundo para as crianças.

Fernanda Menezes Côrtes Imagem: Alle Vidal/Divulgação

"Quando eu fui mãe, não se falava tanto na importância de acolher as emoções. Sou de uma geração em que era feio sentir raiva, em que meninos não podiam chorar e quem sentisse medo era fresco. Graças a Deus e a estudos como os da Psicologia Positiva, o cenário mudou. Hoje, as escolas já estão adotando uma educação emocional mais positiva", avalia.

Como trabalho de conclusão da Certificação Internacional em Psicologia Positiva, pelo Wholebeing Institute, Fernanda desenvolveu o jogo das emoções. Um baralho contém cartas com personagens que simbolizam a Raiva, a Tristeza, o Medo, o Amor e a Alegria e que são entregues às crianças, e outras com descrições relativas a cada uma destas emoções, que ficam com pais/responsáveis/professores/psicólogos para jogar com os pequenos.

"O jogo é um recurso lúdico para que pais, professores e psicólogos possam conversar sobre as emoções com as crianças. Percebi o quanto é difícil para nós, adultos, identificar e nomear o que sentimos. Por isso é tão importante que esse trabalho comece desde cedo", acrescenta Fernanda.

Em 2022, ela lançou sua primeira obra, que falava da Tristeza, e, no ano passado, foi a vez de "Chico Beleza", uma história que fala sobre respeito, amizade, passa pelas emoções e traz ainda conceitos de resiliência e empatia para o cotidiano das crianças.

Sobre o livro:

Este livro é para todos nós, que sentimos medo em diversas situações da vida. Porque o medo é uma emoção normal e não nos faz "menores" ou "mais fracos". Nesta história, com ajuda do Amor e da Alegria, o Medo pode ser transformado em Coragem. E, assim, seguir brincando e se divertindo com os amigos. O medo pode nos ajudar e nos salvar de situações de perigo. E ele existe para os corajosos! Não sinta vergonha de sentir medo. Todas as emoções importam!