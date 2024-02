Amaury Jr.

LouLou é um novo bar e restaurante, que abre suas portas no próximo dia 01 de fevereiro. Localizado no coração do Jardins, na rua Barão de Capanema, a casa abre o calendário de eventos de 2024. Na proposta, traz um ambiente singular inspirado na moda francesa das décadas de 70 e 80, fazendo uma homenagem ao nome do ícone da moda Loulou de la Falaise.

1 / 3 Studio Primo Food/Divulgação 2 / 3 Studio Primo Food/Divulgação 3 / 3 Studio Primo Food/Divulgação

O projeto, idealizado e desenvolvido por Leo Cury, traz referências no que se tem de mais novo e diferente na Europa. O artista Flávio Rossi é o responsável pela integração com a arte, parte fundamental do LouLou. O restaurante apresenta em sua arquitetura o clássico dos bistrôs, usando muito veludo vermelho, listras, franjas e cortinas. O ponto alto fica por conta do teto em espelhos dourados, que criam um caleidoscópio, proporcionando sempre uma nova experiência a cada ângulo. A Gucci foi escolhida para sediar a festa pré-inauguração.

SERVIÇO:

LouLou

Endereço: Rua Barão de Capanema, 568 - Jardim Paulista, São Paulo, SP

Reservas: (11) 5200-0395