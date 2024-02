Amaury Jr.

Colunista do UOL

- Lucinha Lins, 70 anos, vai reaparecer na televisão. Terá uma participação especial em "Dona Beja", versão produzida pela HBO Max. Seu último trabalho na telinha foi em 2017, na Record, em Apocalipse.

- No Baile do Copa deste ano, os convidados serão Emanuelle Araújo, Tiago Abravanel e Cordão da Bola Preta. Boa música garantida.

- Agora você já pode reservar o serviço pet na cabine diretamente pelo aplicativo da Azul Linhas Aéreas. Baixe o app na loja de aplicativos do seu celular e programe a viagem dos seus sonhos com o seu pet.

David Uip Imagem: Reprodução

- O médico David Uip acaba de assumir a direção nacional da área de infectologia da Rede D'Or. A rede possui 73 hospitais distribuídos em 13 estados brasileiros, além do Distrito Federal. São mais de 10 mil leitos hospitalares. Fazem parte de seu grupo as professoras Ana Lúcia Lei Munhoz e Tânia Mara Varejão Strabelli.

- O fenômeno Anitta vai completar 40 anos e sua festa será no Sambódromo do Rio. No Desfile das Campeãs a noite terá um show da cantora ao lado de 30 bailarinos em coreografia.

- O governador de São Paulo Tarcisio de Freitas vai se reunir em Paris com a Tec Tunnel, a propósito da construção do túnel submerso ligando Santos ao Guarujá. A Tec já fez esse mesmo tipo de trabalho na Coreia do Sul, China, Dinamarca e Suécia. A obra seria bancada pelo governo federal, mas Lula recuou e incluiu o estado como parceiro.

- A cantora Françoise Hardy, um dos maiores nomes da música francesa, se encontra hoje em estado terminal com câncer. Hardy surpreendeu o país encabeçando uma campanha que solicita ao presidente Emmanuel Mácron a legalização da eutanásia, o que permitiria os doentes desenganando deixarem de sofrer. É assunto do dia entre os franceses.

- Em entrevista na Bahia, para uma rádio de Salvador, Lula mais uma vez enalteceu a mulher: "Janja é uma espécie de farol que me guia".

- Ainda Janja. Ela acaba de receber um SUV elétrico TAN, que custa mais de 500 mil reais, para que a Primeira Dama o teste por 1 ano. O mimo foi entregue pelo presidente da BYA, Tyler Li, e por Alexandre Baldy, conselheiro da montadora chinesa. A entrega aconteceu no Palácio da Alvorada.