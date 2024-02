Amaury Jr.

Como será que as formigas enxergam o mundo? Já imaginou como é a perspectiva delas? O Museu do Amanhã convida o público para experimentar essas sensações e para se aproximar de diferentes espécies na exposição "Sentir Mundo - Uma Jornada Imersiva", que abre para os visitantes no dia 30 de janeiro. Um recorte do projeto idealizado e desenvolvido pelo Sensory Odyssey Studio, em coprodução com o Muséum National d'Histoire Naturelle, leva os espectadores a passearem por três áreas temáticas: no dossel da floresta, por dentro do solo e a dança dos insetos, através de projeções em alta definição, sons característicos, estímulos olfativos.

Imagem: Divulgação

"Sentir Mundo" coloca os visitantes em diferentes perspectivas e no habitat de outras espécies, explorando as características da floresta, do solo e da vida dos insetos. Os visitantes serão surpreendidos por cheiros desenvolvidos especialmente para a mostra, inspirados no ambiente natural, de acordo com o ecossistema que estiverem visitando. Na área do dossel das florestas - que é a cobertura formada pelas copas das árvores - por exemplo, será possível se sentir no topo das árvores. O que aguarda na sequência é um passeio lado a lado a microrganismos responsáveis pela vida subterrânea, onde será possível ouvir barulhos de formigas, insetos carregando folhas e sentir o cheiro de terra molhada.

A obra seguinte adiciona um superzoom às imagens de insetos, para que o público possa ver bem de perto como eles vivem e imaginar como são variadas as percepções que os seres têm de cada ambiente.

SERVIÇO

Exposição Sentir Mundo - Uma jornada imersiva

Datas: De 30 de janeiro a 2 de junho de 2024

Endereço.: Praça Mauá, 1 - Centro