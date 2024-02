Amaury Jr.

Colunista do UOL

- O advogado Cláudio Messias, cuja roda de amigos é grande e que sempre lhe dedicou todo carinho, está no Hospital Sirio Libanês convalescendo de uma cirurgia na coluna. Seu quarto mais parece uma reunião social tamanho é o número de amigos visitantes.

- A Feira do Livro este ano em São Paulo será de 29 de junho a 7 de julho na praça Charles Muller. Terá nove dias a mais do que a edição do ano passado.

- Promover o afroturismo no Brasil é a meta da Embratur e Banco de Desenvolvimento da América Latina. Consiste na incorporação da cultura e da história da população afrodescendente em atividades turísticas.

Marco Nanini Imagem: Reprodução

- Marco Nanini vai estar no Festival de Curitiba marcado entre 25 de março a 7 de abril no Teatro Guaíba. Nanini vai apresentar a peça "Traidor", com direção de Gerald Thomas.

- O La Tambouille vai ganhar um bar na pracinha onde está localizado. Foi batizado de Bar Bolla, em homenagem ao fundador do icônico restaurante, Giancarlo Bolla. Quem nos dá a boa nova é Dudu Pacheco em seu Instagram.

- Romário, senador e ex-jogador, revelou que prepara uma festa agitadíssima pelo seu aniversário de 58 anos. Serão mais de 500 convidados e a comemoração promete se estender por dois dias inteiros.

- O sonho de consumo para quem tem pets pode estar perto de se realizar. Projeto de lei na Câmara dos Deputados propõe que os donos de animais de estimação possam transportá-los em veículos por aplicativo. Segundo o projeto, o transporte será realizado conforme condições e limitações definidas por empresas que oferecem o serviço.

- Celine Dion acaba de anunciar que vai lançar um documentário sobre sua doença, considerada muito rara. Ela recebeu o diagnóstico em dezembro de 2022 e, segundo a família, perdeu o controle de seus músculos afastando-a dos palcos. Um dos objetivos do documentário é explicar e conscientizar a todos sobre a síndrome da pessoa rígida.