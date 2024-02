Amaury Jr.

Malvino Salvador é o novo sócio da Barbearia Vip, a maior do setor na América Latina. Atualmente com 51 unidades, com a nova parceria com o ator e empresário, a empresa espera alcançar a marca de 70 unidades ainda no primeiro semestre de 2024.

Malvino Salvador Imagem: Gabriel Farhat/Divulgação

O trabalho abrange campanhas institucionais e para captação de franqueados, participação em inaugurações e visitas em lojas, relacionamento (reuniões, participação em convenção de franqueador) e redes sociais. Campanhas serão produzidas para alavancar o negócio. O foco também é estimular novas lojas no estado do Rio de Janeiro.

A carreira de ator caminha junto com o lado empreendedor de Malvino. Ele e a mulher, Kyra Gracie, são donos de duas unidades da academia Gracie Kore Jiu-Jitsu, no Rio de Janeiro. Malvino também é sócio da Mais Cabello, rede líder de transplantes e tratamentos capilares no Brasil.