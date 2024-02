Amaury Jr.

Com 20 anos de história, a ABIMAD é a principal feira de móveis e acessórios de alta decoração da América Latina e a única do setor focada em negócios. Direcionada a lojistas e compradores do Brasil e do exterior, a feira tem duas edições anuais, que trazem o melhor do design brasileiro e as principais tendências internacionais, através dos seus mais de 130 expositores, distribuídos em uma área de 50 mil m².

Imagem: Divulgação

Na feira deste ano, a Century apresenta a Coleção Perspective, descrita como uma busca para continuar a ver além do óbvio. A partir da perspectiva renascentista, lapidada para criar representações fiéis das realidades e objetos da época, a Century firma conexões entre o moderno e o clássico para apresentar sua visão do design e do belo em peças que traçam uma completa representação do conforto.

Imagem: Divulgação

Além de novos sofás, poltronas, mesas de centro e laterais, o lançamento de uma nobre linha de mesas de jantar, inéditas no portfólio Century até então, e a ampliação da linha de cadeiras, com peças como a cadeira Sublime, assinada por Daniel Simonini.