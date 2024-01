Amaury Jr.

A influenciadora Kamilla Agacci Boing, que é mãe de Marcelinho de 3 anos, contou sua relação com a maternidade, revelou que sempre sonhou ser mãe e também compartilhou sentimentos difíceis que teve até o nascimento do seu primeiro filho.

"A maternidade sempre fez parte de mim, desde nova dizia que seria mãe, cuidei e criei meus dois irmãos mais novos, sonhava com isso. Hoje, minha melhor profissão é ser mãe", conta a influenciadora e fundadora da maior 2Hand do país.

Kamilla Agacci Boing e o filho Marcelo Imagem: Divulgação

Ela criticou a romantização da gestação, contou que a sua gravidez foi planejada e relatou que esperou dez anos para o nascimento do seu filho: "Eu penso que a romantização da gestação é algo que não deveria existir. Somos únicas, cada mulher, cada corpo, cada ser humano é único, imagina gerar uma vida dentro de você. A minha gestação foi totalmente planejada e desejada, há 10 anos eu já lutava para conseguir ser mãe, foram 6 fertilizações, 3 abortos, um de gêmeos, com 5 meses de gestação, até conseguir engravidar do Marcelinho. Foi uma gestação bem difícil, fiquei internada diversas vezes por hiperêmese, não conseguia comer nada e vomitava o dia inteiro".

"Eu sou muito ativa, trabalhei até dentro da sala de parto, antes de começar a cesárea (risos), então as vezes que tinha que parar, sofria muito, mas em contrapartida, eu não comia, então engordei apenas 6 kg durante a gestação. Marcelinho veio prematuro, de 8 meses, mas nasceu saudável e com 4kg", continuou.

Boing revelou que a sua relação com o corpo mudou após tornar-se mãe e que ganhou alguns quilos com a mudança de rotina: "Minha relação com o corpo mudou totalmente depois de ser mãe, mantive meu corpo durante um ano, que foi o ano mais desafiador e intenso. Depois, deixei-me de lado, comecei a comer demais. Acabei me permitindo já que trabalho em casa, a maior parte do tempo, estar com meu filho, viajar, etc. Com isso, vem a comida, bebida e, a consequência, logicamente, o peso (risos)".

Kamilla também falou da necessidade das mulheres sempre quererem vestir a capa de heroína e dar conta de tudo em todo o tempo: "Muitas vezes parecemos e queremos ser super heroínas. Mães, empresárias, esposas, donas de casa, mas também somos humanas. é preciso sempre lembrar disso. Não somos máquinas. Está tudo bem, passamos por fases, nem todos os dias estaremos bem. Tudo isso faz parte do processo. O que não podemos é ficar na inércia. Com foco, constância e dedicação, tudo dá certo".