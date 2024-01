Amaury Jr.

Zeca Pagodinho, um dos maiores nomes da história do samba, comemora, em 2024, quatro décadas de carreira e 65 anos de vida, com a realização de uma turnê especial. Após anunciar uma série de megashows pelo país, Zeca acaba de confirmar que a apresentação do dia 22 de junho, no Espaço Unimed, em São Paulo, está sold out.

Zeca Pagodinho Imagem: Guto Costa/Divulgação

Devido ao grande sucesso de vendas, o artista anuncia data extra na capital paulista. O show acontecerá no dia 21 de junho, no mesmo local. A turnê Zeca Pagodinho 40 Anos levará o público a uma viagem musical repleta de sucessos que marcaram época, além de grandes clássicos de seu repertório, que compõem a riqueza do samba brasileiro. Essa tour especial é um testemunho do legado duradouro de Zeca Pagodinho na música brasileira. Sua contribuição para o samba transcende gerações e esta celebração promete ser um capítulo inesquecível na história da música brasileira. Os ingressos já estão à venda no site oficial.