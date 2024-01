Amaury Jr.

Luis Miguel está rodando diversos países com a turnê que leva seu nome e conquistando títulos ao redor do globo. De acordo com a LIVE75, a turnê do cantor latino é a primeira em bilheterias do mundo atualmente. A empresa classifica as turnês ativas ao redor do mundo pela média de ingressos vendidos para shows realizados nos últimos 30 dias, e apontou destaque do cantor no segmento. Atualmente, a turnê "Luis Miguel" supera shows de grandes nomes como Madonna, U2 e Jonas Brothers.

Luis Miguel Imagem: Divulgação/Luis Miguel Oficial

Dono de sucessos como "La Barca", "Hasta Que Me Olvides", "Culpable o No", Ahora Te Puedes Marchar", dentre tantos outros, o cantor mexicano está com uma única data marcada no Brasil para o dia 23 de março deste ano e os ingressos estão quase esgotados. O show acontecerá no Allianz Parque, em São Paulo, e os últimos tickets estão disponíveis online.