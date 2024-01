Amaury Jr.

No relatório mundial da felicidade da ONU, edição em 2020, apresentou o índice das cidades mais felizes do mundo e, entre 186 municípios do mundo inteiro, São Paulo ficou em 53º lugar, atrás de Santiago (37º) e Bogotá (45º). Mesmo sendo a cidade com menor pontuação na América Latina e com todos os inegáveis problemas que existem, no dia que celebra seus 470 anos, São Paulo merece ser celebrada por apresentar inúmeras oportunidades para se nutrir com bem-estar e felicidade.

Imagem: Reprodução

A partir do Modelo PERMA (acrônimo em inglês de Positive Emotion, Engagement, Relationships, Meaning, and Accomplishments), o especialista em Felicidade e Bem-Estar e facilitador FIB (Felicidade Interna Bruta) Rodrigo de Aquino selecionou atividades que ajudam a aumentar a presença de emoções positivas, práticas de flow, oportunidade ampliar seus relacionamentos positivos, de vida significativa e de realização.

EMOÇÕES POSITIVAS

São Paulo é a capital da cultura na América Latina e a cada espetáculo, a cada peça de teatro, a cada show, experimentam-se inúmeras emoções positivas. "Faz parte da experiência humana sentirmos medo, raiva ou tristeza, mas precisamos nos expor a emoções positivas, criando uma espiral de bem-estar". O Centro de Tradições Nordestinas, assim como restaurantes típicos também são uma boa pedida para aumentar o índice de emoções positivas pelo senso de acolhimento e pertencimento oferecido, além das memórias afetivas trazidas pelas comidas e músicas.

FLOW

Chegamos ao flow praticando atividades que nos geram prazer e que combinam "habilidades e desafios". Elas trazem uma enorme sensação de prazer, realização e autoestima, pois o estado de fluxo ajuda a perder a noção do tempo, a esquecer do mundo externo e ficar imerso no que se está fazendo. Para viver essa sensação, uma ideia é pedalar na ciclovia do Parque Bruno Covas, com 17km de extensão à margem do Rio Pinheiros ou deslizar na pista de skate do Parque do Chuvisco.



RELACIONAMENTOS POSITIVOS

A mais potente fonte de felicidade e longevidade são os relacionamentos. Um piquenique no Parque da Aclimação ou um churrasco com a família no parque do Carmo são uma boa pedida.