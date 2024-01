Amaury Jr.

Maitê Padilha é oficialmente uma atriz bacharel em Artes Cênicas pelas CAL, no Rio de Janeiro. Aos 23 anos, ao lado de seus colegas de sala - e já consagrados atores - Heitor Martinez e Juliana Martins, ela vai remontar a peça A Dona da História, de João Falcão. Em cena, Maitê e Juliana serão dirigidas por Heitor, e viverão a mesma personagem em tempos diferentes. O texto já foi interpretado por Marieta Severo e Andrea Beltrão há alguns anos. "Está sendo uma honra poder trabalhar com a Ju e com o Heitor. Além de ser fã do trabalho dos dois, vou ter a oportunidade de criar junto, o que pra mim é uma das partes mais incríveis deste processo", diz Maitê. A previsão de estreia é maio.

Maitê Padilha Imagem: Sérgio Baia/Divulgação

Maitê começou a carreira artística ainda criança, aos 12 anos, na série Gaby Estrella, que foi grande sucesso no canal Gloob. Este ano, a atriz também estará no filme "Tudo por um PopStar 2", filme baseado no livro de mesmo nome da escritora Thalita Rebouças, no qual vive Danielle. "Estou muito feliz em estar de volta ao filme, rever amigos e criar uma Danielle mais madura, com novas histórias mas sem que ela perca a essência. É uma história leve, divertida e que fala principalmente sobre amizade e sobre como se colocar diante daquilo que você acha certo", diz a atriz. O filme, dirigido por Marco de Carvalho, tem estreia prevista para o ano que vem.