Amaury Jr.

Desde a estreia em 2013, "Elis, A Musical" alcançou o marco de 360 apresentações, 325 mil espectadores em diversas cidades brasileiras e esteve em todos os principais prêmios da cena teatral. Para celebrar este marco, a produtora Aventura planejou uma temporada especial em que festeja uma década de sucesso, em uma versão atualizada do musical, com novidades no elenco, nos figurinos e na cenografia.

"Elis, A Musical" Imagem: Caio Gallucci/Divulgação

Após passar por Rio de Janeiro e São Paulo, o espetáculo desembarca em Belo Horizonte para três sessões no Sesc Palladium, nos dias 2 e 3 de fevereiro. A direção permanece com a assinatura de Dennis Carvalho e Laila Garin segue com sua premiada atuação no papel da cantora gaúcha. "Elis, A Musical" repassa a vida e a obra de Elis Regina através de cenas que recriam momentos e canções que se tornaram marcantes em sua voz. Ao longo de mais de 50 números, o público poderá se reencontrar com clássicos como "Fascinação", "O Bêbado e o Equilibrista", "Alô, Alô, Marciano", "Como Nossos Pais", "Madalena", entre muitos outros.

SERVIÇO

Elis, a Musical - edição especial 10 anos

Datas: 2 de fevereiro às 20h30 e 3 de fevereiro às 16h30 e 20h30

Local: Teatro SESC Palladium - Rua Rio de Janeiro, 1046 - Centro