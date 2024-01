Amaury Jr.

Por: Flávia Santos Lloyd

Quando as pessoas consideram imigrar para os Estados Unidos, elas analisam as possibilidades, estudam os prós e os contras e as diferentes opções de vistos. Se informam sobre os custos de vida, as oportunidades de educação para os filhos, mas raramente exploram as implicações fiscais nos EUA. Se você buscar no Google sobre imigração para os EUA, encontrará muitas informações sobre os tipos de vistos, seus requisitos e processos, como obter um green card ou naturalização, entre outros. Mas, você não encontra informações sobre as regras fiscais dos EUA a não ser que a busca seja específica.

Como parte do seu planejamento de imigração, é crucial estar ciente e entender as obrigações fiscais dos EUA, especialmente se você tiver ativos em seu país de origem.

Além disso, se você decidir abrir um novo negócio nos EUA e solicitar um visto de imigrante, como EB-1 ou EB-2 NIW, ou um visto de não imigrante, como E-2 ou L-1, é importante saber quais impostos você e sua empresa terão que pagar.

Mesmo que não imigre permanentemente para os Estados Unidos, mas opte por trabalhar lá com base em um visto temporário de não imigrante, você pode estar sujeito à tributação nos EUA.



Em geral, residentes fiscais dos EUA são tributados da mesma forma que cidadãos americanos, enquanto não residentes geralmente são tributados apenas de acordo com a renda proveniente dos EUA e a renda relacionada a atividades comerciais nos EUA.



A renda dos residentes está sujeita às taxas graduadas, semelhantes às aplicadas aos cidadãos americanos. Os residentes utilizam a Tabela de Imposto e as Programações de Taxa de Imposto destinada aos cidadãos dos EUA, conforme descrito nas Instruções para o Formulário 1040 e Formulário 1040-SR.

Residência e a Lei Tributária dos EUA



A forma como um indivíduo não cidadão ou não nacional dos EUA é tributado depende do seu status de residência.



Se você é um residente dos EUA, é necessário declarar todos os ganhos, como juros, dividendos, salários, compensações por serviços, renda de aluguel de propriedade ou royalties, e outros tipos de renda em sua declaração de imposto nos EUA. Você deve relatar esses valores, quer eles sejam ganhos dentro ou fora dos Estados Unidos.



Observação: Residente dos EUA para fins de imigração nem sempre é o mesmo que residente dos EUA para fins fiscais.



Quem é considerado residente fiscal nos EUA?



- Um cidadão dos EUA é automaticamente considerado um residente fiscal para fins de imposto de renda nos EUA.



- Um imigrante que adquire um green card é tratado como residente permanente legal para fins de imigração e também é considerado residente fiscal dos EUA para fins de imposto de renda.



- Um estrangeiro pode ser considerado residente fiscal nos EUA com base no teste de presença substancial.



Estrangeiros têm a opção de serem tratados como residentes de duplo status para um ano tributável, desde que atendam a certos critérios. Para mais detalhes, consulte a Publicação 519, Guia de Imposto dos EUA para Estrangeiros.



- Indivíduo de duplo status é aquele que foi residente e não residente nos EUA no mesmo ano fiscal.

- O duplo status não está relacionado à cidadania, apenas ao status de residente para fins fiscais nos EUA.

- Ao calcular a responsabilidade fiscal nos EUA para um ano tributável de duplo status, diferentes regras se aplicam a partir do ano em que se é residente e a partir do ano em que se é não residente. Anos fiscais de duplo status mais comuns são os anos de chegada e partida.



Ao planejar sua imigração para os Estados Unidos, é crucial realizar um planejamento estratégico cuidadoso do processo de imigração e avaliar as futuras obrigações fiscais nos EUA. Essa abordagem é essencial para evitar complicações e problemas com a Receita Federal. Dada a complexidade das leis de imigração e tributação dos EUA, é aconselhável buscar a orientação de um advogado de imigração experiente e familiarizado com as questões fiscais nos EUA. Isso aumentará significativamente as chances de um planejamento bem-sucedido, assegurando a conformidade com as regulamentações e requisitos complexos.



