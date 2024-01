Amaury Jr.

Dr. Rafael Coelho, urologista especializado em Uro-Oncologia e cirurgia robótica, explica ao nosso blog o que é a hiperplasia prostática benigna, condição que levará o Rei Charles a realizar uma cirurgia.

Rei Charles III Imagem: Reprodução

Por: Dr. Rafael Coelho

O que é a hiperplasia prostática benigna?

A hiperplasia prostática benigna (HPB) é uma condição na qual a próstata aumenta de tamanho com a idade. Aos 60 anos de idade, cerca de 50% dos homens apresentarão alguns sinais de aumento da próstata; aos 85 anos, cerca de 90% dos homens terão sinais de aumento prostático. Entretanto, nem todo homem com crescimento da próstata tem sintomas ou necessita de tratamento. O aumento da próstata somente se torna patológico quando gera obstrução da uretra dificultando a micção no homem

OS sintomas da HPB incluem:

- Lentidão ou gotejamento ao urinar

- Dificuldade em começar a urinar

- Vazamento (incontinência).

- Necessidade repentina de urinar (urgência).

- Precisa acordar à noite para urinar.

- Incapacidade de esvaziar completamente a bexiga.

O que acontece se você deixar uma próstata aumentada sem tratamento?

Sem tratamento, a HPB, em estágio avançado, pode ocasionar complicações como infecção do trato urinário, pedras na bexiga, sangue na urina ou retenção urinário com necessidade de sonda para esvaziar a bexiga. Existem múltiplas opções de tratamento para HPB quando ela causa dificuldade miccional por obstrução da uretra.

Dr. Rafael Coelho Imagem: Reprodução

As opções de tratamento incluem:

Medicamentos

Os medicamentos mais comumente prescritos relaxam os músculos da próstata, o que reduz a obstrução na uretra. Alguns medicamentos diminuem a conversão da testosterona dentro da próstata, que pode retardar o crescimento da glândula Esses medicamentos são mais benéficos para pessoas com próstatas maiores.

Cirurgia

Vários tipos diferentes de cirurgia podem remover o tecido da próstata que bloqueia a uretra. Esses incluem:

- Ressecção transuretral da próstata (RTU). Consiste no tratamento mais clássico em que se insere um aparelho e uma câmera na uretra que permite ver e remover o tecido da próstata.

- Laser que permite vaporizar o tecido aumentado da próstata

- Laser para enucleação/remoção da parte central da próstata.



Tratamentos minimamente invasivos

Novos tratamentos para HPB menos invasivos surgem ano após ano. Em geral, a maioria desses tratamentos são procedimentos ambulatoriais, o que significa que o paciente pode ir para casa no mesmo dia do procedimento. Entretanto, também tendem a ser menos eficazes e com resultados menos duradouros que os procedimentos clássicos de ressecção ou laser. Tais tratamentos envolvem uso de vapor de água, grampos metálicos, balões de dilatação entre outros. Cada um tem suas limitações e desvantagens. Estão longe de ser milagrosos, como são vendidos pela indústria e por alguns médicos. Procure sempre um especialista para entender qual procedimento se enquadra melhor no seu caso de acordo com suas expectativas.