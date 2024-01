Amaury Jr.

Na última quarta-feira (17), João Passos inaugurou sua nova exposição fotográfica, no restaurante Piselli Boa Vista na Associação comercial de São Paulo, no Centro Histórico. A mostra é uma homenagem aos 470 anos de São Paulo e conta com 10 fotos icônicas e históricas da cidade. Veja a galeria do evento:

1 / 18 Fabrizio Allur, Juscelino Pereira, João Passos, Marcio Moraes e André do Prado Divulgação 2 / 18 Fabrizio Allur e Marcio Moraes Divulgação 3 / 18 Jackson Trindade, Julia Landyn e João Passos Divulgação 4 / 18 João Passos, Wina e Rodrigo Araujo Divulgação 5 / 18 João Passos e Gisele Tertuliano Divulgação 6 / 18 João Passos, Gisele Tertuliano, Fernanda Stockler, Rafael Leal Divulgação 7 / 18 João Passos, Larissa Torres Ramos, João Catarino e Edu Blanco Divulgação 8 / 18 João Passos, Marcia Stival e Lulli Chiaro Divulgação 9 / 18 João Passos, Rodrigo, Aurora, Camila Araujo, Marcelo do Valle e Maria Cristina Divulgação 10 / 18 Juscelino Pereira, Renata Pereira e João passos Divulgação 11 / 18 Juscelino Pereira, Paulo Lange e João Passos Divulgação 12 / 18 Juscelino Pereira, Roberto Mateus Ordine e João Passos Divulgação 13 / 18 Juscelino Pereira, André do Prado e João Passos Divulgação 14 / 18 Marilena Pacios e João Passos Divulgação 15 / 18 Fabio Rabello, João Passos, Oscar Magrini, Otavio Mesquita e Juscelino Piselli Divulgação 16 / 18 Fabio Prieto, Juscelino Pereira e João Passos Divulgação 17 / 18 Fabio Prieto, Juscelino Pereira e João Passos Divulgação 18 / 18 Waldemar, Paulinho, Ligia Kogos e João Passos Divulgação