Amaury Jr.

Clássico indiscutível da música popular brasileira lançado em 1976, "Meu Mundo e Nada Mais" acaba de ganhar uma nova versão. O single une a cantora carioca Alaíde Costa, diva revelada no movimento da Bossa Nova, e o paulista Guilherme Arantes, autor e intérprete original da canção, em dueto de vozes e piano. A gravação intimista aconteceu em 6 de dezembro de 2023 sob produção de Marcus Preto. Ouça aqui.

Imagem: Divulgação

"Eu sempre adorei essa música e tinha vontade de fazer minha gravação há muito tempo", conta Alaíde, que chegou a ensaiar "Meu Mundo e Nada Mais" para uma canja em show do próprio Guilherme Arantes, no Blue Note de São Paulo. "Mas, no dia do show, acordei rouca e acabei só assistindo o Guilherme cantar. Naquele momento, a vontade de gravar a minha versão só aumentou. Essa letra tem tudo a ver comigo."

Fã inveterado de Guilherme Arantes desde a adolescência, o produtor Marcus Preto articulou a parceria. Aproveitando uma passagem Guilherme por São Paulo (ele hoje mora em Ávila, na Espanha), levou o compositor e a cantora ao Arsis, estúdio que hospeda um belo piano de cauda. E, em apenas três takes, chegaram à versão final do dueto.