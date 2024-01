Amaury Jr.

A fotógrafa paulistana Malu Mesquita, apresenta no dia 20 de janeiro de 2024, na Casa de Cultura Odisseia, a exposição individual "Celebrando São Paulo". Com curadoria de Renato Negrão, a mostra reúne mais de 100 obras do acervo, além de inéditas realizadas no tradicional bairro da Mooca. No dia 21, acontecerá uma visita guiada, com informações e curiosidades sobre as obras. Na sequência, o público poderá participar de um passeio fotográfico pela Avenida Paulista, registrando cenas e locais que considerem interessantes com a fotógrafa e o curador.

São Paulo Imagem: Reprodução

Como parte das celebrações, a artista quer somar vozes com outras pessoas interessadas em fotografia e, para isso, convida o público a acompanhá-la em uma saída fotográfica pela Avenida Paulista. O resultado de tudo isto vai gerar uma exposição fotográfica coletiva, em março de 2024, quando Malu irá abrir seu centro cultural no Bairro da Mooca. As 10 melhores fotos serão expostas no mais novo espaço cultural "O Jardim", que será inaugurado em março no bairro da Mooca. Os interessados em participar do passeio fotográfico deverão se inscrever pelo e-mail: rn.fotografia@gmail.com ou pelo instagram @ojardim185.



SERVIÇO

Celebrando São Paulo por Malu Mesquita

Inauguração: 20 de janeiro de 2024 das 16hs às 21hs.

Visita guiada e passeio fotográfico: dia 21 a partir das 11hs.

Exposição seguirá até o dia 16 de fevereiro de 2024

Local: Casa de Cultura Odisseia - Alameda Ministro Rocha Azevedo, 463 - Jardins - São Paul

Inscrição: através do email rn.fotografia@gmail.com ou por mensagem direta no instagram @ojardim185