Amaury Jr.

Ria, você está na Barra! Mais precisamente no QUALISTAGE, a principal casa de espetáculos do Brasil, que terá o mês de janeiro e início de fevereiro mais engraçado da história. O festival HUMOR CONTRA-ATACA, com curadoria de Renata Castro Barbosa, ocupará o grande palco ao longo do primeiro mês de 2024 nos fins de semana a partir do dia 12, até 3 de fevereiro.

"É uma declaração de amor ao humor no verão carioca", diz Renata, atriz e humorista que garante a diversidade de gênero e a união de gerações do festival. O festival começa no dia 12 de janeiro, com Flávia Reis e seu "Neurótica Pocket Show", Yuri Marçal (ganhador do Kikito de melhor ator por seu trabalho em "Mussum, o Filmis") e o onipresente Igor Guimarães; dia 13 aparecem os Melhores do Mundo, de Brasília, e seu consagrado (e hilário) "Hermanoteu na Terra de Godah", com abertura de Aarhon Pinheiro; no dia seguinte, 14 de janeiro, é a vez de Fábio Rabin, conhecido e consagrado desde os tempos da MTV, que terá abertura de Felipe Couceiro.

Renata Castro Barbosa Imagem: Divulgação

O segundo fim de semana começa com o astro Rafael Portugal, um dos principais nomes do humor brasileiro na atualidade, no dia 19 de janeiro, seguido pelo astro Leandro Hassum no dia 20, dia de São Sebastião. Na semana seguinte, dia 26, é a vez de Nany People, uma pioneira da TV brasileira, atualmente atração do "Caldeirão do Mion" e no "Vai que cola"; dia 27 aparece Paulinho Gogó, cria do rádio, locutor, dublador, ex-integrante dos elencos de humorísticos como a "Escolinha do Professor Raimundo" e "A Praça é Nossa". A abertura fica por conta de Rômulo Bellotti.

Entrando pelo mês de fevereiro, dia 3 é dia de "ié-ié" e "glu-glu", com Sérgio Mallandro pilotando a noite, que terá abertura de Léo Castro. Na estação do ano que é a cara do Rio de Janeiro, um festival de humor para ficar de vez no calendário da cidade.